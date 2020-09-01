الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".
وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8 في المائة إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الذهب 0.8 في المائة في التعاملات الآجلة في الولايات المتجدة إلى 1994.40 دولار.