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ارتفاع سعر خام القياس العالمي "برنت"
منذ ساعتين
1467
1
وكالات (صدى):
ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم ، بنسبة 0.53 % ليصل إلى 45.80 دولارًا أمريكيًا.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، ليستقر عند 43.08 دولارًا أمريكيًا .
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أحدث التعليقات
ابوسلطان
ذكروني ببعض من الاعلاميين ايام الهيئة دايم هي المتسببة وهي مظلومة
كان زمان
محد سلم منهم ... والدليل الفلسطينيين هم من يتاجر بالقضية ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😋😋😋🥬🥬🥬🥬🥬🥬
ابوسلطان
نواف انت اكبر نصاب وفتان الله ياخذك جب شي يصدق
تركي ابن حميد
كلام متناقض كيف تعاني من ظروف نفسيه وهي على راس العمل ... المفروض تعرض على طبيب نفسي لتقييم مدى قواها العقليه.
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