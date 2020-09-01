حادث مروري يصيب 7 أشخاص على طريق السيل بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تسبب حادث على طريق السيل بالقرب من منطقة الزيمة الشرقي بمكة المكرمة في إصابة 7 أشخاص مساء امس
وكانت التفاصيل بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق السيل فوق كبري الزيمة، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود 7 إصابات؛ 3 منها متوسطة و3 أخرى طفيفة، وإصابة واحدة خطرة.