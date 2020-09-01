الأعداد السابقة للصحيفة

حادث مروري يصيب 7 أشخاص على طريق السيل بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 1477
Comment 1
حادث مروري يصيب 7 أشخاص على طريق السيل بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
تسبب حادث على طريق السيل بالقرب من منطقة الزيمة الشرقي بمكة المكرمة في إصابة 7 أشخاص مساء امس

وكانت التفاصيل بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، تلقت مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق السيل فوق كبري الزيمة، وبه عدد من الإصابات. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فِرَق إسعافية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تَبَيّن وجود 7 إصابات؛ 3 منها متوسطة و3 أخرى طفيفة، وإصابة واحدة خطرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوسلطان
ذكروني ببعض من الاعلاميين ايام الهيئة دايم هي المتسببة وهي مظلومة
كان زمان
محد سلم منهم ... والدليل الفلسطينيين هم من يتاجر بالقضية ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
😋😋😋🥬🥬🥬🥬🥬🥬
ابوسلطان
نواف انت اكبر نصاب وفتان الله ياخذك جب شي يصدق
تركي ابن حميد
كلام متناقض كيف تعاني من ظروف نفسيه وهي على راس العمل ... المفروض تعرض على طبيب نفسي لتقييم مدى قواها العقليه.

أخر الأخبار

بالفيديو.. مادلين طبر: أنا مسيحية ودخلت التمثيل بسبب سورة «يس»
بالفيديو.. مادلين طبر: أنا مسيحية ودخلت التمثيل بسبب سورة «يس»
Time منذ 26 دقيقة Views 1140
فتاة تقاضي الحكومة الصينية بعد اتهامها بخداعهم والتسبب في وفاة والدها بكورونا
فتاة تقاضي الحكومة الصينية بعد اتهامها بخداعهم والتسبب في وفاة والدها بكورونا
Time منذ 30 دقيقة Views 142
مستشفى الملك فيصل تصدر بيانا حول اللبناني المسيء للمملكة
مستشفى الملك فيصل تصدر بيانا حول اللبناني المسيء للمملكة
Time منذ 37 دقيقة Views 2339
دب قطبي يقضي على رجل بعد أن سحبه خارج خيمته
دب قطبي يقضي على رجل بعد أن سحبه خارج خيمته
Time منذ 41 دقيقة Views 290
بالفيديو.. لحظة العثور على تسعيني متوفى بعدما فُقد بضواحي الدوادمي
بالفيديو.. لحظة العثور على تسعيني متوفى بعدما فُقد بضواحي الدوادمي
Time منذ 51 دقيقة Views 1715
مبيعات أبل تتحدى «كورونا» وإقبال كبير على فئتين بسبب الدراسة عن بُعد
مبيعات أبل تتحدى «كورونا» وإقبال كبير على فئتين بسبب الدراسة عن بُعد
Time منذ 56 دقيقة Views 1434
«التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر
«التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر
Time منذ 59 دقيقة Views 1636
حادث مروري يصيب 7 أشخاص على طريق السيل بمكة المكرمة
حادث مروري يصيب 7 أشخاص على طريق السيل بمكة المكرمة
Time منذ ساعة Views 1477
بالفيديو.. مواطنين يسيرون على حواف جبال فيفا الشاهقة بمهارة عالية
بالفيديو.. مواطنين يسيرون على حواف جبال فيفا الشاهقة بمهارة عالية
Time منذ ساعة Views 1897
5 نصائح يجب الإنتباه إليها عند غسيل السيارة
5 نصائح يجب الإنتباه إليها عند غسيل السيارة
Time منذ ساعة Views 1363