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وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان لمساعدة متضرري كارثة السيول

Time منذ 44 دقيقة
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وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان لمساعدة متضرري كارثة السيول

الخرطوم (صدى):
إنفاذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس، طائرة إغاثية سعودية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة الأشقاء السودانيين المتضررين من كارثة الفيضانات و السيول التي ضربت السودان مؤخرا.

وتحمل الطائرة التي حطت في مطار الخرطوم الدولي، 90 طنا من المساعدات الإيوائية والغذائية تشتمل على 300 خيمة و 300 حقيبة إيوائية و 1.800 بطانية و210 سلال غذائية و 40 طنا من التمور .

وسيتم تقديم المساعدات عن طريق منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الشريك المحلي المنفذ للمركز بالتنسيق مع سفارة المملكة في الخرطوم، يستفيد منها 31.980 فردا، لتوزيعها في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم ، ومدينة أم بنين بولاية سنار، ومدينة المناقل بولاية الجزيرة، علما بأنه رافق الطائرة فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة للإشراف على عملية تسليم المساعدات على المتضررين في الولايات المستهدفة.

وأوضح راعي منظمة الاغتنام للتنمية البشرية الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي أنه تم اليوم استقبال الطائرة الإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة منكوبي الفيضانات والسيول في السودان ورفع المشقة عنهم وتخفيف الأضرار الناتجة عن الفيضانات، مشيرا إلى أن المملكة دأبت على مد يد العون للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات.

وقدم مفوض عام مفوضية العون الإنساني عباس فضل الله علي الشيخ خالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وقيادة المركز على مساندتهم المتأثرين بالفيضانات والسيول في السودان، مبينا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات حسب الأولويات والخطط المعدة مسبقا بالتنسيق بين مركز الملك سلمان للإغاثة وسفارة المملكة في الخرطوم و مفوضية العون الإنساني ومنظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

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