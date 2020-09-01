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القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 40 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

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