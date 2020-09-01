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تفاصيل عملية «الذئب المنفرد» التي استهدفت إثارة الفتنة الطائفية بالمملكة

Time منذ 54 دقيقة
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تفاصيل عملية «الذئب المنفرد» التي استهدفت إثارة الفتنة الطائفية بالمملكة

الإحساء (صدى):
تمهيدا لإعلان الحكم الإبتدائي قريبا في قضيتي خليتي الدالوة بالإحساء واستراحة الحرازات في جدة، أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الإثنين باب المرافعات بالقضيتين التي راح ضحيتها في الدالوة 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين في 2/‏ 2/‏ 1436هـ والتي أطلق عليها عمليات "الذئب المنفرد".

وتبين أنه من ضمن ما كان تخطط له الخلية القيام بعمليات إرهابية في المملكة، تحت مسمى عمليات (الذئب المنفرد) وتستهدف إثارة الفتنة الطائفية، واستهداف رجال أمن ومقيمين تنفيذاً لأوامر تنظيم داعش الإرهابي بالخارج الذي أعد للخلية الإجرامية الأسلحة، والأسمدة الكيماوية لاستخدامها في صنع المتفجرات، والخدمات التقنية بحسب عكاظ.

وتلقى المتورطون في الخلية الأوامر بتحديد الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ، على أن تكون العملية في الأحساء بهدف إذكاء الفتنة الطائفية وتنفيذ أجندة تنظيم داعش الإرهابي ، فيما أغلقت أمس أيضا باب المرافعات في قضية خلية الحرازات والتي شهدتها محافظة جدة في 23/‏ ربيع الثاني/‏ 1438هـ، وهلك فيها عدد من المطلوبين الذين بادروا إلى تفجير أنفسهم، وتم ضبط عدد من المتورطين من جنسيات مختلفة حيث ثبتت علاقة الخلية بالعمل الإرهابي الآثم واستهداف المصلين بالمسجد النبوي الشريف في 4 يوليو 2016.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

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