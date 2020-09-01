قنوات beIN تتجسس على المشتركين !

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر خيوط مؤامرة خبيثة نسجتها قناة beIN القطرية بعد التأكد من تجسسها على المشتركين وجمع بيانات دقيقة عنهم .
وأكد تلك المعلومات أحد مهندسي beIN صاحب الخبرة الطويلة معهم المهندس علي سالم الذي أكد أن القناة تقوم بعمل أجهزة ريسيفر بتقنية عالية لرصد عدد المشاهدين واهتماماتهم والوقت الأكثر مشاهدة وتركوا المشاهد الإباحية في الأفلام الأجنبية على قناة beINMovies للسيطرة على عقول وشباب الفتيات بتلك المشاهد تارة أو بقنوات الطبخ أو الدراما أو الطفل ، فيما يُعرف بـ"السيطرة غير المباشرة على العقل " وفقاً لـ " عكاظ " .
والأدهى من ذلك أنه عندما حاول المهندس علي سالم كشف بعض ألا عيبهم اتهموه بتسريب أخبار القناة إلى مصر ما يؤكد رؤيتهم العدائية ضد الدولة العربية واتهموا آخر بالتخابر مع علي سالم لإنشاء قناة منافسة " beOUT " .