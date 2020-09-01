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قنوات beIN تتجسس على المشتركين !

Time منذ 22 دقيقة
Views 1446
قنوات beIN تتجسس على المشتركين !

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر خيوط مؤامرة خبيثة نسجتها قناة beIN القطرية بعد التأكد من تجسسها على المشتركين وجمع بيانات دقيقة عنهم .

وأكد تلك المعلومات أحد مهندسي beIN صاحب الخبرة الطويلة معهم المهندس علي سالم الذي أكد أن القناة تقوم بعمل أجهزة ريسيفر بتقنية عالية لرصد عدد المشاهدين واهتماماتهم والوقت الأكثر مشاهدة وتركوا المشاهد الإباحية في الأفلام الأجنبية على قناة beINMovies للسيطرة على عقول وشباب الفتيات بتلك المشاهد تارة أو بقنوات الطبخ أو الدراما أو الطفل ، فيما يُعرف بـ"السيطرة غير المباشرة على العقل " وفقاً لـ " عكاظ " .

والأدهى من ذلك أنه عندما حاول المهندس علي سالم كشف بعض ألا عيبهم اتهموه بتسريب أخبار القناة إلى مصر ما يؤكد رؤيتهم العدائية ضد الدولة العربية واتهموا آخر بالتخابر مع علي سالم لإنشاء قناة منافسة " beOUT " .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

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