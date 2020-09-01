الأعداد السابقة للصحيفة

محمد العويس يقترب من صفوف النصر

Time منذ ساعة
Views 1583
محمد العويس يقترب من صفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس من الانتقال إلى نادي النصر؛ حيث يرغب اللاعب في البقاء في الرياض بسبب ظروف خاصة.

وأوضحت التقارير، أن رغبة العويس في الرحيل عن الأهلي تأتي لعدم استلام مستحقاته المالية المتأخرة؛ فيما هناك أنباء عن وجود صفقة مقايضة بين ناديي الأهلي والنصر ومن ضمن هذه الصفقة لاعب الوسط يحيى الشهري.

ومن الجدير بالذكر، أن رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، كان قد قال عبر حسابه الشخصي تويتر، صباح أمس الاثنين، إن عقد العويس مازال مستمرا مع النادي، وسنعمل على تمديده.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

أخر الأخبار

وزير الصناعة: نجاح مبادرة «صنع في السعودية» والتقييم مستمر لتطوير المنتج الوطني
وزير الصناعة: نجاح مبادرة «صنع في السعودية» والتقييم مستمر لتطوير المنتج الوطني
Time منذ دقيقتين Views 1011
بالفيديو.. وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية في الإمارات
بالفيديو.. وزير الخارجية الإماراتي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية في الإمارات
Time منذ 9 دقائق Views 1061
قنوات beIN تتجسس على المشتركين !
قنوات beIN تتجسس على المشتركين !
Time منذ 22 دقيقة Views 1438
حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 34
Time منذ 28 دقيقة Views 1457
القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس فيتنام الاشتراكية بذكرى استقلال بلاده
Time منذ 39 دقيقة Views 1228
وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان لمساعدة متضرري كارثة السيول
وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان لمساعدة متضرري كارثة السيول
Time منذ 44 دقيقة Views 1199
تفاصيل عملية «الذئب المنفرد» التي استهدفت إثارة الفتنة الطائفية بالمملكة
تفاصيل عملية «الذئب المنفرد» التي استهدفت إثارة الفتنة الطائفية بالمملكة
Time منذ 54 دقيقة Views 1442
محمد العويس يقترب من صفوف النصر
محمد العويس يقترب من صفوف النصر
Time منذ ساعة Views 1583
بالفيديو.. «ميس حمدان»: أغنيتي الجديدة خليجية وهعمل نفس مكياج عيون الخليجيات الجميلة
بالفيديو.. «ميس حمدان»: أغنيتي الجديدة خليجية وهعمل نفس مكياج عيون الخليجيات الجميلة
Time منذ ساعة Views 1106
ابن مساعد ساخرًا من انتقادات قطر للإمارات: " نبى هدوء "
ابن مساعد ساخرًا من انتقادات قطر للإمارات: " نبى هدوء "
Time منذ ساعة Views 1971