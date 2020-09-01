محمد العويس يقترب من صفوف النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب الحارس الدولي محمد العويس من الانتقال إلى نادي النصر؛ حيث يرغب اللاعب في البقاء في الرياض بسبب ظروف خاصة.
وأوضحت التقارير، أن رغبة العويس في الرحيل عن الأهلي تأتي لعدم استلام مستحقاته المالية المتأخرة؛ فيما هناك أنباء عن وجود صفقة مقايضة بين ناديي الأهلي والنصر ومن ضمن هذه الصفقة لاعب الوسط يحيى الشهري.
ومن الجدير بالذكر، أن رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، كان قد قال عبر حسابه الشخصي تويتر، صباح أمس الاثنين، إن عقد العويس مازال مستمرا مع النادي، وسنعمل على تمديده.