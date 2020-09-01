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ابن مساعد ساخرًا من انتقادات قطر للإمارات: " نبى هدوء "

Time منذ ساعة
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ابن مساعد ساخرًا من انتقادات قطر للإمارات: " نبى هدوء "

الرياض (صدى):
استعان الأمير عبد الرحمن بن مساعد باللقطة الشهيرة للمندوب القطري لإسرائيل محمد العمادي، حين قال هامساً للقيادي في حركة حماس خليل الحية " نِبي هدوء " في رده على انتقادات قطر لاتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ابن مساعد ساخرًا: " اقتراح للأحبة: إذا نظّر عليكم وخوّنكم أي أحد من الدولة الخليجية الأولى التي سنت التطبيع مع اسرائيل وأقامت علاقات وفتحت مكتب تجاري وزارها رئيس اسرائيلي من سنوات ولا زالت الزيارات تتوالى حتى الآن من كبار مسؤولي اسرائيل وسط صمت من مرتزقة اعلامها وجزيرتها يكفي أن تردوا بـ (نبي هدوء) " .

وتابع ابن مساعدًا ضاربًا الحقائق بوجه قطر: " رئيس الموساد يزور قطر سرًّا منذ شهور ويطلب منها تأمين دعم شهري لحماس التي تعتبر فصيل مقاومة مسلح ضد اسرائيل، وقطر تستجيب وتقنع حماس المقاوِمة بالهدوء، وعدم المقاومة واليوم أعلنت حماس الوصول لاتفاق مع اسرائيل بخفض التصعيد بوساطة قطرية، مافات واقع وليس تأليفًا أو فانتازيا " .

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف دول الخليج لديها محبه للبنانيين ويثقون بهم وانهم اصحاب خبرات ومؤهلين لقياده المنشئات والادارات اللتي يقودونها ويتاسون ان هذه الطائفه تتبع العدو الايراني مهما تلبسو ثوب الحب والموده للخليج ويكرهون الخليج وياكلون من خيراته.... وصل الامر لتسليم قناه العربيه للبناني له ارتباط واقارب مع حزب الله كيف يسمح له بالسيطره على الاعلام هذا للاسف خليجنا نايم في العسل
ابوريماس
اسأل الله أن ينفع بشريف علمك وعملك يارب لما فيه خير البلاد والعباد
ابوريماس
دائماً أردد اذا اشتد عليه امر الشهوه واقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته
ابوريماس
توصل فيك تقتل امك عشان علاقة محرمة شرعا ياخي مصيبه الحرام في كل مكان تلقاه طالما انه لايوجد في قلبك خوف من الله مصيبه هذا الزمن
ابوريماس
تاخذ حقها بإذن الله امام الواحد القهار العظيم الجبار ملك السموات والاراض يوم يلتقي الخصوم وكلا يأخذ حقه

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