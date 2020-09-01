بـ 350 ريال أسبوعيا لإعادة التغريد: طرق مبتذلة لجلب الشهرة

الرياض (صدى):
أكد أحد المهتمين بكشف قروبات الدعم، أن إعادة التغريد " المدفوعة " ،طريقة تسيء لصاحبه، وتضعه في موقع السخرية، بسبب تدني محتوى التغريدة.
وأشار إلى أن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالرتويت المدفوع لا يجنون إلا الخسائر المالية، واصفاً الأمر بالطريقة المبتذلة لجلب وشحذ الشهرة.
وتتفاوت أسعار " الرتويت المدفوع " حيث بلغت 50 ريالا لـ250 رتويت للتغريدة خلال 24 ساعة، اشتراك أسبوعي بـ350 ريالا لـ 300 رتويت لـ7 تغريدات، اشتراك شهري بـ800 ريالا لـ300 رتويت لـ30 تغريدة، بحسب الوطن.