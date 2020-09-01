الأعداد السابقة للصحيفة

ضاحي خلفان: " شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية لكن مثل أردوغان لم أر "

Time منذ ساعة
Views 1752
ضاحي خلفان: " شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية لكن مثل أردوغان لم أر "

القدس (صدى):
استنكر ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، انتقاد تركيا لاستقبال الإمارات أول رحلة من تل أبيب.

وقال خلفان: " 60 رحلة أسبوعيا من إسرائيل إلى تركيا، لم يقل أردوغان لماذا يحدث ذلك، ورحلة واحدة من اسرائيل إلى أبوظبي يقول أردوغان كيف يقبلون ذلك " .

وتابع: " أنا شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية، لكن مثل تجارة أردوغان بها لم أر " .

يذكر أن الإمارات استقبلت أمس الاثنين، وفدا مشتركا أمريكيا إسرائيليا على متن أول رحلة مباشرة لشركة "إل عال" بين تل أبيب وأبو ظبي.

وجاءت هذة الزيارة في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو..رسالة هامة من وزير الخارجية الإماراتي للفلسطينيين في بلاده

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أنا علقت بالكلام هذا ☝️في خبر آخر ليش حاطينه هنا 🤔
عوض احمد الحارثي
ديكور اسقف وبلاط وابواب وبويه كلها تكلف20000 الف ومن قظا حاجت مسلم قظا الله حاجته
عوض احمد الحارثي
اقسم بالله العظيم ان عندي بيت في نجران مكون من ثلاث غرف وعندي زوجتي وعندي ثلاثه اولاد بيتي له سنتين مسمحت ظروقي اخلصه باقي عليه ديكور اسقف ولاط وابزب وبويه فقط ارجو من الله ثم منكم المساعده جوالي 0504102569
عبدالله
صفقات فاشلة بسبب عمولات السماسره والمدربين المرتشين. جيب لعيبه من الحواري واعطهم رواتبهم بإنتظام و شوف كيف يلعبوا بضمير. الشي الثاني، المفروض الدوله توقف صرف على الاندية و تحولها كلها للاستثمار. اذا فيه رجال اعمال يبغوا يستثمروا في نادي اهلا وسهلا، ما فيه خلاص يوقف و يصير فقط مقر النادي مفتوح للعامه. اما انه نادي يتعاقد بالملايين مع لاعبين اجانب وبعد كذا الدوله تسدد ديون هذا النادي فهذا خطأ
ابو ناصر
المفروض أي زوجة تحل مشاكلها بالعقل وليس بالمحاكم والطلاق

أخر الأخبار

عائلة تركية تتهم الشرطة بإجبار ابنها على الانتحار
عائلة تركية تتهم الشرطة بإجبار ابنها على الانتحار
Time منذ 7 دقائق Views 1144
بـ 350 ريال أسبوعيا لإعادة التغريد: طرق مبتذلة لجلب الشهرة
بـ 350 ريال أسبوعيا لإعادة التغريد: طرق مبتذلة لجلب الشهرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1386
السجن 18 عاما مصير مغتصبي وقاتلي طفلة سورية
السجن 18 عاما مصير مغتصبي وقاتلي طفلة سورية
Time منذ 27 دقيقة Views 344
بالفيديو والصور..تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز
بالفيديو والصور..تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز
Time منذ 40 دقيقة Views 316
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق
الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق
Time منذ ساعة Views 1818
ضاحي خلفان: " شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية لكن مثل أردوغان لم أر "
ضاحي خلفان: " شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية لكن مثل أردوغان لم أر "
Time منذ ساعة Views 1752
لبناني بمستشفى الملك فيصل التخصصي يسيء للمملكة
لبناني بمستشفى الملك فيصل التخصصي يسيء للمملكة
Time منذ ساعة Views 3680
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1729
الإهمال يصيب 16 راكبا بكورونا على متن طائرة
الإهمال يصيب 16 راكبا بكورونا على متن طائرة
Time منذ ساعتين Views 2321
​​​​​​​ضبط رجل أعمال متهم في 13 قضية نصب
​​​​​​​ضبط رجل أعمال متهم في 13 قضية نصب
Time منذ ساعتين Views 945