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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

الملل5
كنت احسبه رجع مليون وطن ذهب سلامات
ابوسامي
اجلد
ابو محمد 😎 ✍️
ياخبال الضيعه ...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ، وبيض الله وجهه ، ولا هذا غريب على اهل العلم الغانم والسمعة الحسنه بين القبايل .. .. والف الف نعم في اهل نجران ، ولا يهون شعب المملكه بكافة مناطقهم وقبايلهم .. .. وهنيئاً للمرأة على عقلان ما فقدته من مال ..
ابوسلطان
الله يرحمهم يارب يغفرالامنين المومنات الحيا منهم والأموات يارب

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