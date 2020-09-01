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لا استثناءات في الحرب على الفساد " قولًا وفعلًا "

Time منذ 7 ساعات
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لا استثناءات في الحرب على الفساد " قولًا وفعلًا "

الرياض (صدى):
عقب الأمر الملكي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق، رفع المواطنون شعار " لن ينجو أحد من الفساد " .

ومن جانبه أكد القانوني عبد الرحمن اللاحم، أن هذا الأمر الملكي يخلق أنماطًا قانونية جديدة لم تكن موجودة في السابق -على حد قوله-.

وقال اللاحم: " هناك مبادئ قانونية ترسخ لها علاقة مباشرة بدولة القانون وسيادة القانون، التي تحدث عنهما كثيراً الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " .

وجاء الأمر الملكي تأكيدًا على عدم وجود أي استثناءات في حرب المملكة ضد الفساد، حيث أصبحت أيقونة العالم في مكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.

ومن المقرر أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أنا علقت بالكلام هذا ☝️في خبر آخر ليش حاطينه هنا 🤔
عوض احمد الحارثي
ديكور اسقف وبلاط وابواب وبويه كلها تكلف20000 الف ومن قظا حاجت مسلم قظا الله حاجته
عوض احمد الحارثي
اقسم بالله العظيم ان عندي بيت في نجران مكون من ثلاث غرف وعندي زوجتي وعندي ثلاثه اولاد بيتي له سنتين مسمحت ظروقي اخلصه باقي عليه ديكور اسقف ولاط وابزب وبويه فقط ارجو من الله ثم منكم المساعده جوالي 0504102569
عبدالله
صفقات فاشلة بسبب عمولات السماسره والمدربين المرتشين. جيب لعيبه من الحواري واعطهم رواتبهم بإنتظام و شوف كيف يلعبوا بضمير. الشي الثاني، المفروض الدوله توقف صرف على الاندية و تحولها كلها للاستثمار. اذا فيه رجال اعمال يبغوا يستثمروا في نادي اهلا وسهلا، ما فيه خلاص يوقف و يصير فقط مقر النادي مفتوح للعامه. اما انه نادي يتعاقد بالملايين مع لاعبين اجانب وبعد كذا الدوله تسدد ديون هذا النادي فهذا خطأ
ابو ناصر
المفروض أي زوجة تحل مشاكلها بالعقل وليس بالمحاكم والطلاق

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