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استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا

Time منذ 59 دقيقة
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استشاري الأمراض المعدية بعسير يدخل العناية ووفاة سكرتيرة القسم بكورونا

عسير (صدى):
أعلن أحد أطباء مستشفى عسير المركزي، دخول استشاري الأمراض المعدية " طارق الأزرقي " وحدة العناية المركزة، ووفاة سكرتيرة القسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ظافر آل حافظ، استشاري رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى: " شعور لا يمكن وصفه، ‏تحضر أول يوم دوام فتفجع بدخول استشاري الأمراض المعدية د. طارق وحدة العناية المركزة بسبب كورونا " .

وتابع: " ولا تفيق من هذه الصدمة حتى تصدم بوفاة سكرتيرة القسم الأخت خير النساء أمام أعيننا بسبب هذا الفيروس " .

وأضاف: " لا أعرف كيف سأكمل يومي هذا، صورة بدون تحية لمن يشكك بوجود كورونا ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان الميناء تحت سيطره الحزب المجوسي وهو صاحب الانفاق وهو من طلب من اسرائيل تدمير العنابر بكلامه عن حيفا وعن المواد المخزنه عندهم وهذا يعتبر اشاره لاسرائيل ان عندنا في الميناء مواد مخزنه تعالو دمروها فأبو زميره والصهاينه حبايب الروح بالروح
زائر
رحمهم الله ونسال الله ان يكفينا شر هذا المرض .. وهنا السؤال لوزارة التعليم هل يمكن ان تحمون ابناءنا الطلاب من انتشار هذا الفيروس قبل ان يكون هناك لقاح او علاج؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على الحوثيين اذناب المجوس الظالمين .. آمين ..
ابو عمار
ولماذا يا قرقاش لا تذكر اسم المسؤل الخليجي واسمه موجود في تغريداته
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وليش حكمت على أخلاقه من خلال حماسه وحبه للآنتصار انا احسه شخص مظلوم مو شرط ان رده فعله داخل الملعب تدل على سوء خلقه يمكن حماس زياده او يتنفز بسرعه مابقدر يضبط أعصابه وتصير بالكثير من البشر يمكن غصب عنهم مو حلو ندخل باالنوايا ونحكم على الشخص من رده فعله وان أخلاقه سيئه او مو متربي👍😊

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