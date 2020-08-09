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قانوني يطالب بمعاقبة المجازفين بقطع السيول رغم التحذيرات

Time منذ ساعة
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قانوني يطالب بمعاقبة المجازفين بقطع السيول رغم التحذيرات

الرياض (صدى):
علق المستشار القانوني بدر بن سعيد المالكي، على المشاهد المتكررة بالتزامن مع موسم الأمطار وجريان السيول، والمتمثلة في قطع السيول رغم تحذيرات الدفاع المدني.

واستشهد المالكي بقول الله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ،مؤكدا أنه لا بد من وجود حل رادع لظاهرة تهور قاطعي بطون الأودية التي نشهدها بصفة متكررة على الرغم من علمهم التام بخطورة فعلتهم.

وقال: " هذا الفعل لا يعد كونه إلا فعل إجرامي خطير يؤدي إلى تهلكة أنفسهم ومن هم برفقتهم لأن الضرر ممتد للغير ولأنه حينما نشاهد هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه بالأودية لحد يفوق المركبة، وقائدها ويقوم بالمجازفة لعبور السيول فلا شك أنه فعل متهور وسلوك أرعن واستهتار بحياته وبالنفس المُصانة شرعًا ضاربًا بتحذيرات الدفاع المدني جانبًا " .

وتابع: " ستتكرر هذه المشاهد للأسف في ظل عدم وجود عقوبات رادعة لفاعلها وكذلك من يقوم بالتصوير ونشرها لما فيها من خطورة قد تدفع بآخرين لتطبيقها وتعريض حياتهم للخطر " .

وأضاف: " للأسف لا توجد عقوبات رادعة على الرغم من المطالبات المتكررة والمشاهد المُحزنة التي يتم تداولها، وإذ إن إقرار العقوبات والغرامات المالية، والسجن أصبحت مطلبًا أساسيًا لهذه التصرفات " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما فيه شك ان الميناء تحت سيطره الحزب المجوسي وهو صاحب الانفاق وهو من طلب من اسرائيل تدمير العنابر بكلامه عن حيفا وعن المواد المخزنه عندهم وهذا يعتبر اشاره لاسرائيل ان عندنا في الميناء مواد مخزنه تعالو دمروها فأبو زميره والصهاينه حبايب الروح بالروح
زائر
رحمهم الله ونسال الله ان يكفينا شر هذا المرض .. وهنا السؤال لوزارة التعليم هل يمكن ان تحمون ابناءنا الطلاب من انتشار هذا الفيروس قبل ان يكون هناك لقاح او علاج؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على الحوثيين اذناب المجوس الظالمين .. آمين ..
ابو عمار
ولماذا يا قرقاش لا تذكر اسم المسؤل الخليجي واسمه موجود في تغريداته
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
وليش حكمت على أخلاقه من خلال حماسه وحبه للآنتصار انا احسه شخص مظلوم مو شرط ان رده فعله داخل الملعب تدل على سوء خلقه يمكن حماس زياده او يتنفز بسرعه مابقدر يضبط أعصابه وتصير بالكثير من البشر يمكن غصب عنهم مو حلو ندخل باالنوايا ونحكم على الشخص من رده فعله وان أخلاقه سيئه او مو متربي👍😊

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