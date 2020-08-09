كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل أيام من ربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس الأحد، عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما.
ومثل الخبر صدمة لجمهور النادي، الذي نزل كالصاعة قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال أتلتيكو في بيان له: " اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، والبرتغالية، ويويفا، والاتحاد الاسباني، والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة ".
وتنطلق البطولة، الأربعاء بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي بنظام الإقصاء من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، في لشبونة من دون جمهور، وصولا إلى النهائي المقرر في 23 أغسطس.