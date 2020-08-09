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كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل أيام من ربع نهائي دوري الأبطال

Time منذ 28 دقيقة
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كورونا يضرب أتلتيكو مدريد قبل أيام من ربع نهائي دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس الأحد، عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما.

ومثل الخبر صدمة لجمهور النادي، الذي نزل كالصاعة قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أتلتيكو في بيان له: " اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، والبرتغالية، ويويفا، والاتحاد الاسباني، والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة ".

وتنطلق البطولة، الأربعاء بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي بنظام الإقصاء من مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، في لشبونة من دون جمهور، وصولا إلى النهائي المقرر في 23 أغسطس.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وينشأ ناشئ الفتيان منا على مكان عودة ابوة الحمدلله فبلاد الكنانة لا تزال ولادة
الحربي
بعض التعليقات مضحكة.. لا يوجد لديك اضافة مهمة إذن عليك بالصمت.. عموما نعيمة ملحدة تهاجم في كتاباتها الأسلام والرسول عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون نهاية الملحدين عبر العالم تنتهي بالأنتحار والسلام على من اتبع الهدى.
فيصل
بلعكس الا كن الابله الي قدامها شكل رجال بس ماهو بس ماهو عارف يربط الشريط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعوض صاحبه

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