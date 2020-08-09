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بالفيديو.. كريم الأحمدي بعد الهزيمة: «لا أعرف لماذا نكرر الأخطاء»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. كريم الأحمدي بعد الهزيمة: «لا أعرف لماذا نكرر الأخطاء»

ماجد محمد (صدى):
أعرب المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، عن حزنه بعد خسارة فريقه أمام الأهلي، في مباراة ديربي جدة.

وأضاف الأحمدي خلال تصريح تليفزيوني عقب المباراة:" حدث في مباراة ديربي جدة مثلما حدث معنا في مباراة أبها، لعبنا بشكل جيد والنتيجة وصلت إلى التعادل، وهو الأمر الذي منحنا ثقة بالنفس، ولكن وقعنا في أخطاء بوقت صعب كلفتنا المباراة ".

ولفت الأحمدي:" لا أعلم سبب تكرار الأخطاء، تحدثنا مع بعضنا البعض بسبب هذا الأمر، وكان من الممكن أن ننهي مباراة الأهلي بالتعادل بهدف لمثله بكل سهولة، قبل مواجهة الاتفاق، ولكن لا أعلم ما الذي حدث ".

وتابع الأحمدي: " علينا اللعب في المباريات القادمة برجولة، وأن نحقق الفوز فيها من أجل تحسين وضعية الفريق ".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
وينشأ ناشئ الفتيان منا على مكان عودة ابوة الحمدلله فبلاد الكنانة لا تزال ولادة
الحربي
بعض التعليقات مضحكة.. لا يوجد لديك اضافة مهمة إذن عليك بالصمت.. عموما نعيمة ملحدة تهاجم في كتاباتها الأسلام والرسول عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون نهاية الملحدين عبر العالم تنتهي بالأنتحار والسلام على من اتبع الهدى.
فيصل
بلعكس الا كن الابله الي قدامها شكل رجال بس ماهو بس ماهو عارف يربط الشريط
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعوض صاحبه

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