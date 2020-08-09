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بالفيديو.. حسين عبدالغني:«لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد ولا وجود للأهلي من دونه»

Time منذ 27 دقيقة
Views 1513
بالفيديو.. حسين عبدالغني:«لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد ولا وجود للأهلي من دونه»

طلال الغامدي (صدى):
علق حسين عبدالغني قائد الأهلي على فوز فريقه على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة دوري المحترفين.

وقال عبدالغني في لقاء تليفزيوني:" لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد، فالاتحاد عميد الأندية السعودية "، مضيفا:" لا وجود للأهلي من دون الاتحاد ".

وأوضح عبدالغني:" تغيير المدربين أثر علي الفريق بشكل أو بآخر "، لافتا:" الضغط الكبير علي الاتحاد أثر عليه فالاتحاد نادي كبير وله بطولات محلية وعالمية ".

وكان الأهلي قصف الاتحاد؛ بهدفين مقابل هدف، بعدما أحرز هدفي الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، فيما أحرز هدف الاتحاد اللاعب عبدالإله المالكي.

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الا شرار
عبد الماجد
سبحان الله هذا الحيوان سوف تقاضي امام الله من يحشرونها بالشبك ويضمرونها بالجوع ويضربونها بالريبوت وتجري الكيلوات بدون ارادتها حتى يطلع الزبد من حلقها بدون منفعة او ضرورة
عبد الماجد
سبحان الله هذا الحيوان سوف تقاضي امام الله من يحشرونها بالشبك ويضمرونها بالجوع ويضربونها بالريبوت وتجري الكيلوات بدون ارادتها حتى يطلع الزبد من حلقها بدون منفعة او ضرورة
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. .. اسحقوا حزب الشبطان او اطردوه من دياركم ، وانتم تسلموا ...
المحترف
شكرآ سمو الأمير ونحن مع حكومتنا وشعبنا ولن نخذلهم إن شآءالله وأقآويل الخآئن بن جبر لن تخدعنا

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