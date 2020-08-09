بالفيديو.. حسين عبدالغني:«لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد ولا وجود للأهلي من دونه»

طلال الغامدي (صدى):
علق حسين عبدالغني قائد الأهلي على فوز فريقه على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة دوري المحترفين.
وقال عبدالغني في لقاء تليفزيوني:" لا أحد يتمنى ما يحصل للاتحاد، فالاتحاد عميد الأندية السعودية "، مضيفا:" لا وجود للأهلي من دون الاتحاد ".
وأوضح عبدالغني:" تغيير المدربين أثر علي الفريق بشكل أو بآخر "، لافتا:" الضغط الكبير علي الاتحاد أثر عليه فالاتحاد نادي كبير وله بطولات محلية وعالمية ".
وكان الأهلي قصف الاتحاد؛ بهدفين مقابل هدف، بعدما أحرز هدفي الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، فيما أحرز هدف الاتحاد اللاعب عبدالإله المالكي.