نشوب حريق ضخم في محيط البرلمان اللبناني وسط اشتباكات مع المحتجين «صور»

بيروت (صدى):
نشب حريق ضخم بالقرب من مبنى مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، بالتزامن مع استمرار موجة الغضب والاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت.
ووثقت لقطات بثها التليفزيون اللبناني اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت، وجاء ذلك عندما كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.
وقام متظاهرون لبنانيون باقتحام مقر وزارة الأشغال، وجاء ذلك فى إطار الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي شهدتها بيروت وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إلى جانب آلاف المصابين.