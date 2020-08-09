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نشوب حريق ضخم في محيط البرلمان اللبناني وسط اشتباكات مع المحتجين «صور»

Time منذ ساعة
Views 1521
نشوب حريق ضخم في محيط البرلمان اللبناني وسط اشتباكات مع المحتجين «صور»

بيروت (صدى):
نشب حريق ضخم بالقرب من مبنى مجلس النواب اللبناني وسط بيروت، بالتزامن مع استمرار موجة الغضب والاحتجاجات بعد انفجار مرفأ بيروت.

ووثقت لقطات بثها التليفزيون اللبناني اندلاع حريق عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت، وجاء ذلك عندما كان مئات المحتجين الغاضبين المناهضين يحاولون اقتحام المنطقة المحاطة بسياج.

وقام متظاهرون لبنانيون باقتحام مقر وزارة الأشغال، وجاء ذلك فى إطار الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي شهدتها  بيروت وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إلى جانب آلاف المصابين.

 

 

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أحدث التعليقات

عبد الماجد
سبحان الله هذا الحيوان سوف تقاضي امام الله من يحشرونها بالشبك ويضمرونها بالجوع ويضربونها بالريبوت وتجري الكيلوات بدون ارادتها حتى يطلع الزبد من حلقها بدون منفعة او ضرورة
عبد الماجد
سبحان الله هذا الحيوان سوف تقاضي امام الله من يحشرونها بالشبك ويضمرونها بالجوع ويضربونها بالريبوت وتجري الكيلوات بدون ارادتها حتى يطلع الزبد من حلقها بدون منفعة او ضرورة
ابو محمد 😎 ✍️
صدقت .. .. اسحقوا حزب الشبطان او اطردوه من دياركم ، وانتم تسلموا ...
المحترف
شكرآ سمو الأمير ونحن مع حكومتنا وشعبنا ولن نخذلهم إن شآءالله وأقآويل الخآئن بن جبر لن تخدعنا
abdul
*** او بالاحري تُصرف/ تباع لمن يحتاجها لاسباب طبية او كمسكن للآلام، او للمذاكرة في الدروس .***

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