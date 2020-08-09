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ماكرون يعلن عن قيمة الدعم الدولي للبنان 

Time منذ 4 دقائق
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ماكرون يعلن عن قيمة الدعم الدولي للبنان 

وكالات (صدى):
أوضح مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، أن فرنسا حصلت على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو لتقديم مساعدة للبنان على المدى القريب.

وأوضح الإليزيه أن المشاركين في مؤتمر دعم لبنان تعهدوا بتقديم مساعدة بقيمة 252.7 مليون يورو، بينها 30 مليون يورو من جانب فرنسا.

ودعمت عدة دول خلال انعقاد مؤتمر دولي نظمته فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة، الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات الانفجار الذي هزّ بيروت.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بـ30 مليون يورو بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لسكان بيروت، بالإضافة إلى 33 مليون يورو أعلِن عنها.

وقدمت المملكة المتحدة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى خمسة ملايين جرى إعلانها كدعم طارئ ووجّه خصوصا إلى الصليب الأحمر البريطاني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أرسلت فيه إسبانيا طائرة عسكرية تنقل إمدادات طبية ومعدات لمن صاروا بلا مأوى. وستمنح عشرة ملايين طن من القمح.

وساهمت النرويج بـ70 مليون كورونة بينما ستمنح الدنمارك 20 مليون يورو وسويسرا أربعة ملايين فرنك سويسري، كما ستضع قبرص مطارها ومرافئها القريبة من لبنان، فضلاً عن مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏لا جديد يُذكرألف مبروووك للملووك💪💚هاردلك للآتحاديه😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم كاد يلحق النصر ويخرج خاسربسبب الظلم التحكيمي👎
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
لا يهمونك انا مجنونك
يفترض زي هذول المهايطيين يحرمون بقوة النظام من ركوب اي شي لة ماطور يشتغل لو كان دركتل مدى الحياة

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