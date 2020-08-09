اتحاد الهجن يوجه رسالة هامة للراغبين بالمشاركة في سباقات الميادين

ماجد محمد (صدى):
وجه اتحاد الهجن رسالة تنويهيه إلى الراغبين في المشاركة في سباقات الميادين بالمملكة.
وقال الاتحاد عبر "تويتر" : للراغبين بالمشاركة في سباقات الميادين بالمملكة ضرورة تركيب شريحة الكترونية من الاتحاد السعودي للهجن".
وأضافت : "ترحب ميادين #لهجن في المملكة بالرعاة الراغبين بتسمية أشواط سباقات الميادين وذلك بحسب نص المادة (14) من لائحة السباقات ".
وتنص المادرة 14 من لائحة السباقات على أنه يسمح بتسمية الأشواط في سباقات الميادين والمهرجانات بأسماء الرعاة، بعد موافقة الاتحاد السعودي للهجن على أن تكون أشواط إضافية على أشواط الاتحاد المعتمدة مسبقًا.