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اتحاد الهجن يوجه رسالة هامة للراغبين بالمشاركة في سباقات الميادين

Time منذ 53 دقيقة
Views 1561
اتحاد الهجن يوجه رسالة هامة للراغبين بالمشاركة في سباقات الميادين

ماجد محمد (صدى):
وجه اتحاد الهجن رسالة تنويهيه إلى الراغبين في المشاركة في سباقات الميادين بالمملكة.

وقال الاتحاد عبر "تويتر" : للراغبين بالمشاركة في سباقات الميادين بالمملكة ضرورة تركيب شريحة الكترونية من الاتحاد السعودي للهجن".

وأضافت : "ترحب ميادين #لهجن في المملكة بالرعاة الراغبين بتسمية أشواط سباقات الميادين وذلك بحسب نص المادة (14) من لائحة السباقات ".

وتنص المادرة 14 من لائحة السباقات على أنه يسمح بتسمية الأشواط في سباقات الميادين والمهرجانات بأسماء الرعاة، بعد موافقة الاتحاد السعودي للهجن على أن تكون أشواط إضافية على أشواط الاتحاد المعتمدة مسبقًا.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
‏لا جديد يُذكرألف مبروووك للملووك💪💚هاردلك للآتحاديه😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
قصدكم كاد يلحق النصر ويخرج خاسربسبب الظلم التحكيمي👎
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب حلوا
لا يهمونك انا مجنونك
يفترض زي هذول المهايطيين يحرمون بقوة النظام من ركوب اي شي لة ماطور يشتغل لو كان دركتل مدى الحياة

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