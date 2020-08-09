إطلاق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد «فيديو»

الرياض (صدى):
طلقت وزارة العدل والهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات.
وجاء ذلك حفاظا على حقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ، وتحقيقًا لجهود التحول الرقمي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية.
وتأتي خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتدادًا لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي، حيث طالبت " الزكاة والدخل " الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم.