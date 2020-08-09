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ضمك يلملم الجراح بالفوز على الفيصلي والسلبية تحسم لقاء الوحدة والرائد

Time منذ 15 دقيقة
Views 1309
ضمك يلملم الجراح بالفوز على الفيصلي والسلبية تحسم لقاء الوحدة والرائد

طلال الغامدي (صدى):
نجح نادي ضمك في الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ23 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز إيميليو زيلاديا هدفي ضمك في الدقيقتين 27 و 55 على الترتيب، بينما سجّل يوسف الجبلي هدف الفيصلي في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

كما حسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والرائد في الجولة ذاتها، فيما شهد اللقاء طرد حسن الشويش ليكمل الرائد المباراة بـ 10 لاعبين من الدقيقة الـ30.

وبذلك يصبح الوحدة في المرتبة الـ4 من جدول ترتيب الدوري بـ 40 نقطة، والفيصلي في المرتبة الخامسة بـ 38 نقطة، ثم الرائد في المرتبة السادسة بـ 36 نقطة، وضمك في المرتبة الـ15 بـ21 نقطة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الكورة و عمايلها و مبروك للاتفاق
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
احمد
الناس مفلسة ماراح يدفعوا 60 ريال للكيلو مثل اول
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير سمو الأمير ، لقد أفهمته قيمته وحجمه الذي لا يعدوه ... .. دقوا خشم هذا الخاين الفاسق الغدار ، وجه الخيانة والنفاق ومعول هدم الديار .. .. غُراب الخراب ، لا بارك الله فيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله الأرض عندنا تنزق من الخضره

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