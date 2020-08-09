ضمك يلملم الجراح بالفوز على الفيصلي والسلبية تحسم لقاء الوحدة والرائد

طلال الغامدي (صدى):
نجح نادي ضمك في الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ23 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز إيميليو زيلاديا هدفي ضمك في الدقيقتين 27 و 55 على الترتيب، بينما سجّل يوسف الجبلي هدف الفيصلي في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.
كما حسم التعادل السلبي مباراة الوحدة والرائد في الجولة ذاتها، فيما شهد اللقاء طرد حسن الشويش ليكمل الرائد المباراة بـ 10 لاعبين من الدقيقة الـ30.
وبذلك يصبح الوحدة في المرتبة الـ4 من جدول ترتيب الدوري بـ 40 نقطة، والفيصلي في المرتبة الخامسة بـ 38 نقطة، ثم الرائد في المرتبة السادسة بـ 36 نقطة، وضمك في المرتبة الـ15 بـ21 نقطة.