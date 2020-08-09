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فوز قاتل للاتفاق على الفيحاء

Time منذ 44 دقيقة
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فوز قاتل للاتفاق على الفيحاء

ماجد محمد (صدى):
تمكن الاتفاق من الفوز بصعوبة على الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الفيحاء الأهداف في الدقيقة 9 عن طريق نواف الصبحي، وعزّز التقدم في الدقيقة 45+1 عن طريق سامي الخيبري.

وعاد الاتفاق في المباراة من جديد، عندما أحرز فيليب كيس هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 56، ثم عادل سوليمان دوكارا النتيجة في الدقيقة 57، وسجّل علي هزازي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+5، ليفوز الاتفاق.

وأصبح الاتفاق في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري بـ35 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الـ11.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الكورة و عمايلها و مبروك للاتفاق
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
احمد
الناس مفلسة ماراح يدفعوا 60 ريال للكيلو مثل اول
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير سمو الأمير ، لقد أفهمته قيمته وحجمه الذي لا يعدوه ... .. دقوا خشم هذا الخاين الفاسق الغدار ، وجه الخيانة والنفاق ومعول هدم الديار .. .. غُراب الخراب ، لا بارك الله فيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله الأرض عندنا تنزق من الخضره

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