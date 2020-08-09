فوز قاتل للاتفاق على الفيحاء

ماجد محمد (صدى):
تمكن الاتفاق من الفوز بصعوبة على الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح الفيحاء الأهداف في الدقيقة 9 عن طريق نواف الصبحي، وعزّز التقدم في الدقيقة 45+1 عن طريق سامي الخيبري.
وعاد الاتفاق في المباراة من جديد، عندما أحرز فيليب كيس هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 56، ثم عادل سوليمان دوكارا النتيجة في الدقيقة 57، وسجّل علي هزازي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+5، ليفوز الاتفاق.
وأصبح الاتفاق في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري بـ35 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الـ11.