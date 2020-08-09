«قرقاش» يجلد مسؤول قطري سابق تدخل في قضية «الجبري»: «برز الثعلب يومًا في شعار الواعظينا»

أبوظبي (صدى):
وجه أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية في الإمارات رسالة نارية إلى مسؤول قطري سابق بعد أن نشر تغريدات توجه نقدًا للمملكة.
وقال "قرقاش" الذي رفض ذكر اسم المسؤول واكتفى بالإشارة إلى أنه مسؤول خليجي سابق: "بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا ، في شِعارِ الواعِظينا، فَمَشى في الأَرضِ يَهذي ، وَيَسُبُّ الماكِرينا".
وتابع : "تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسؤول خليجي سابق".
وكان المسؤول القطري علق على تعامل المملكة في قضية سعد الجبري، إلا أن المغردون لقنوه دروسًا قاسيًا منتقدين تدخله في شؤون المملكة الداخلية وحرصه على الدفاع عن كل ما هو إرهابي تابع لجماعة الإخوان الإرهابية.