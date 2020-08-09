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الأمير سطام يفحم حمد بن جاسم " أنتم من تآمر ودمّر وليست الشقيقة الكبرى "

Time منذ 36 دقيقة
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الأمير سطام يفحم حمد بن جاسم " أنتم من تآمر ودمّر وليست الشقيقة الكبرى "

ماجد القزيز (صدى):
أفحم الأمير سطام بن خالد آل سعود، رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بعد نشر الأخير عدة تغريدات عن المملكة واصفًا إياه بـ "الشقيقة الكبرى".

وقال الأمير سطام في تغريدة له عبر "تويتر" : " كنت أتمنى أن ما تتحدث به هو الحقيقة لأن حديثك يخالف الواقع والحقيقة على أرض الواقع " .

وأضاف: " فالشقيقه الكبرى التي تتحدث عنها أنتم من يتأمر عليها وأنتم من خطط مع القذافي لإشعال الفتنة بداخلها ".

وأردف: " أما المسار الخطير الذي تتحدث عنه فمن رسمه في عالمنا العربي هو أنتم وأتباعكم بالثورات وتدمير الدول " .

وكان ابن جاسم، قد كتب في تغريدة له : " مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقه الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها " ، ليستمر في مهاجمة المملكة بسلسلة تغريدات تحمل السم في العسل.

وحاول ابن جاسم، في تغريداته الظهور بموقف النبيل الذي يخاف على مستقبل المملكة والوطن العربي، لكن النشطاء السعوديون لقنوه درسًا قاسيًا.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الكورة و عمايلها و مبروك للاتفاق
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته
احمد
الناس مفلسة ماراح يدفعوا 60 ريال للكيلو مثل اول
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير سمو الأمير ، لقد أفهمته قيمته وحجمه الذي لا يعدوه ... .. دقوا خشم هذا الخاين الفاسق الغدار ، وجه الخيانة والنفاق ومعول هدم الديار .. .. غُراب الخراب ، لا بارك الله فيه .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله الأرض عندنا تنزق من الخضره

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