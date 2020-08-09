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الصحفيين: بعض المشاهير ينتحلون صفة "إعلامي" لاستقطاب المعلنين ووضعنا ضوابط جديدة لذلك

Time منذ 21 دقيقة
Views 1373
الصحفيين: بعض المشاهير ينتحلون صفة "إعلامي" لاستقطاب المعلنين ووضعنا ضوابط جديدة لذلك

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الصحفيين السعوديين اتخاذها عدداً من الإجراءات الهادفة لضبط الممارسة الإعلامية وحماية المهنة من الذين ينتحلون صفة "إعلامي" وهم بعيدون كل البعد عن العمل في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بمخاطبة جهات الاختصاص, وبحثت آليات محاسبة من يسيء لمهنة الإعلام ويخالف النظم والضوابط التي تنظم الممارسة الإعلامية.

وبينت أنها اتخذت هذه الإجراءات عقب متابعتها لبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحالهم صفة "إعلامي" إذ يلجؤون إلى أعمال هدفها كسب أكبر رصيد من المتابعين البسطاء لاستقطاب المعلنين.

وعبرت هيئة الصحفيين السعوديين عن ثقتها في تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط الإعلامي.لا

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

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