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شاهد.. الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"

Time منذ 9 دقائق
Views 1249
شاهد.. الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين الأمطار الصيفية وأمطار الشتاء، ومطر قيظ، مشيرًا أن لكل واحد منها آثارًا على النباتات.

وقال "الزعاق": إن "المطر الصيفي والمسمى بالمراويح ينبت لنا الربيع الصيفي، والمعروفة بالشجيرات، ومطر الشتاء المسمى بالخريف ينبت لنا الربيع الشتوي والمعروف بالروض والنفل، أما مطر القيظ المسمى بالهريف، فهذه لا تنبت نباتاً خاصاً بها، فهي تُنبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات، مثل الهيِّبان والثيِّل، وتطول فترة اخضرار الربيع الصيفي، وتعيد نشاط الأشجار الصيفية، أيضاً، كالسدر والطلح".

وأضاف: "لهذا قال أهالينا رحمهم الله، يالله بصيفيةٍ نرعى بها حوليَّة ولا شتويةٍ نرعى بها وسمية، فالربيع الصيفي يمتد إلى الموسم القادم، على خلاف الربيع الشتوي الذي لا يدوم طويلاً، وأول ظهور شمس دفء الربيع، يبدأ يموت".

واستكمل: أما "مطر الهريف، وهو مطر القيظ، فهو لا ينبت نباتاً خاصاً به، إنما ينبت النباتات التي لا تعترف بالمواسم ويطيل فترة اخضرار الربيع الصيفي ويعيد الحيوية للأشجار الصيفية".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

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