الأعداد السابقة للصحيفة

 شاهد.. صورة تجمع حلا شيحة بعائلتها اللبنانية في بيروت 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1429
 شاهد.. صورة تجمع حلا شيحة بعائلتها اللبنانية في بيروت 

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة أول صورة تجمعها بعائلتها اللبنانية، وجاء ذلك تعقيبا على رسالة مؤثرة توجهت بها إلى لبنان.

وأضافت شيحة أن وطنها قبل أن يكون بلدا تتمنى سلامته، مما أثارت حيرة عدد كبير من جمهورها الذي لا يعرف أن والدة حلا لبنانية الجنسية، وأن  شقيقتها تقيم في بيروت بصفة دائمة.

وقالت شيحة عبر حسابها بموقع " إنستجرام ": صورة مع أهلي في لبنان بلدي الغالي من قلبي حزينة وأدعو من قلبي لكل من قُتلوا غدراً ومن اُصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع هذا المشهد الذي أوجع الوطن العربي كله.

وأضافت:" يارب سلمهم من كل سوء وأشفي المصابين واحفظ لبنان من كل شر و من كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان.. لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لان شعبها أقوى "، لافتة:" يارب احفظ بلدي لبنان و بلادنا من كل سوء واحفظ أولادنا وأهلنا في كل بقاع الأرض ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. محاولة حوثية فاشلة لشن هجوم على مواقع الحرس الوطني في صعدة 
بالفيديو.. محاولة حوثية فاشلة لشن هجوم على مواقع الحرس الوطني في صعدة 
Time منذ دقيقتين Views 1070
شاهد.. الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"
شاهد.. الفرق بين مطر "الصيف" و"الشتاء" و"القيظ"
Time منذ 9 دقائق Views 1243
 شاهد.. صورة تجمع حلا شيحة بعائلتها اللبنانية في بيروت 
 شاهد.. صورة تجمع حلا شيحة بعائلتها اللبنانية في بيروت 
Time منذ 14 دقيقة Views 1429
الصحفيين: بعض المشاهير ينتحلون صفة "إعلامي" لاستقطاب المعلنين ووضعنا ضوابط جديدة لذلك
الصحفيين: بعض المشاهير ينتحلون صفة "إعلامي" لاستقطاب المعلنين ووضعنا ضوابط جديدة لذلك
Time منذ 21 دقيقة Views 1368
نادين نجيم تأخذ قرار بالرحيل عن لبنان: «راح أترك بلد حاكمينه زعران»
نادين نجيم تأخذ قرار بالرحيل عن لبنان: «راح أترك بلد حاكمينه زعران»
Time منذ 25 دقيقة Views 1337
سبب إطلاق " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من دوري المحترفين
سبب إطلاق " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من دوري المحترفين
Time منذ 31 دقيقة Views 1383
وزير البيئة اللبناني المستقيل: «أصحاب ولادي ماتو كيف بدي كفي»
وزير البيئة اللبناني المستقيل: «أصحاب ولادي ماتو كيف بدي كفي»
Time منذ 42 دقيقة Views 1553
مصرية رايقه على الاخير
مصرية رايقه على الاخير
Time منذ 46 دقيقة Views 461
هدية من معجب لنايف هزازي
هدية من معجب لنايف هزازي
Time منذ 47 دقيقة Views 383
إصابة 16 لاعبا مصريا بفيروس كورونا بعد مواجهة الزمالك
إصابة 16 لاعبا مصريا بفيروس كورونا بعد مواجهة الزمالك
Time منذ 49 دقيقة Views 1582