 شاهد.. صورة تجمع حلا شيحة بعائلتها اللبنانية في بيروت 

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة أول صورة تجمعها بعائلتها اللبنانية، وجاء ذلك تعقيبا على رسالة مؤثرة توجهت بها إلى لبنان.
وأضافت شيحة أن وطنها قبل أن يكون بلدا تتمنى سلامته، مما أثارت حيرة عدد كبير من جمهورها الذي لا يعرف أن والدة حلا لبنانية الجنسية، وأن شقيقتها تقيم في بيروت بصفة دائمة.
وقالت شيحة عبر حسابها بموقع " إنستجرام ": صورة مع أهلي في لبنان بلدي الغالي من قلبي حزينة وأدعو من قلبي لكل من قُتلوا غدراً ومن اُصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع هذا المشهد الذي أوجع الوطن العربي كله.
وأضافت:" يارب سلمهم من كل سوء وأشفي المصابين واحفظ لبنان من كل شر و من كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان.. لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لان شعبها أقوى "، لافتة:" يارب احفظ بلدي لبنان و بلادنا من كل سوء واحفظ أولادنا وأهلنا في كل بقاع الأرض ".