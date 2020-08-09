وزير البيئة اللبناني المستقيل: «أصحاب ولادي ماتو كيف بدي كفي»

بيروت (صدى):
تقدم وزير البيئة اللبناني دميانوس قطار باستقالته من الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.
وقال وزير البيئة اللبناني المستقيل لرئيس الحكومة حسن دياب عن سبب استقالته: " اصحاب ولادي ماتوا !! كيف بدي كفي؟".
وجاء ذلك بعد أن قدمت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، وذلك استجابةً للرغبة الشعبية بعد تفجير بيروت، بحسب قولها.
وقالت عبد الصمد: "أريد أن أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، ومطالب ثورة 17 تشرين؛ وبعد فاجعة بيروت وانحناءً أمام آلام الجرحى وتجاوباً مع الارادة الشعبية بالتغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة"... "التغيير بقي بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح."
وأضافت عبد الصمد: لقد شرحت للرئيس حسان دياب أسباب الاستقالة.