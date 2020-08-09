إصابة 16 لاعبا مصريا بفيروس كورونا بعد مواجهة الزمالك

وكالات (صدى):
اكتشف النادي المصري البورسعيدي، 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.
وقال النادي في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الجهاز الطبي تلقى إخطارا يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.
ويأتي ذلك بعد 3 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.
وطلب النادي المصري تأجيل لقائه أمام حرس الحدود في الدوري، الذي كان مقررا الاثنين في ملعب برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.