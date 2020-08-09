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إصابة 16 لاعبا مصريا بفيروس كورونا بعد مواجهة الزمالك

Time منذ 49 دقيقة
Views 1578
إصابة 16 لاعبا مصريا بفيروس كورونا بعد مواجهة الزمالك

وكالات (صدى):
اكتشف النادي المصري البورسعيدي، 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الجهاز الطبي تلقى إخطارا يفيد بتأكد إصابة 16 من اللاعبين والجهاز الفني، عقب إجراء المسحة الطبية الأخيرة، السبت.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من مواجهة المصري ومضيفه الزمالك، في أول لقاء لاستئناف الدوري المصري الممتاز الذي توقف لأشهر بسبب أزمة كورونا.

وطلب النادي المصري تأجيل لقائه أمام حرس الحدود في الدوري، الذي كان مقررا الاثنين في ملعب برج العرب قرب مدينة الإسكندرية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

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