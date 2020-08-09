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كيفية اختيار البوجيهات المناسبة لمحرك السيارة

Time منذ 16 ساعة
Views 1786
Comment 1
كيفية اختيار البوجيهات المناسبة لمحرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر البوجيهات من أبرز الأجزاء الهامة في المحرك، فهي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة، حيث تقوم بمساعدة المحرك في إطلاق شرارة الاحتراق الأولى اللازمة لإشعال الخليط المكون من الهواء والبنزين ليعمل المحرك.

ويجب على قائد السيارة الاهتمام بتغيير البوجيهات بشكل دوري، وعند انتهاء عمرها الافتراضي ويفضل كل 20.000 كم.

ويختلف المدى الحراري للبوجيهات حسب قصر أو طول السن الخاص بالبوجيه، فكلما طال السن احتفظ بالحرارة أكثر، وكلما صغر السن تخلص من الحرارة أسرع .

ويذكر أن الاختيار بوجيهات غير مناسبة يضر المحرك، ويقلل من كفاءته لأن البوجيهات بطبيعة ومكان عملها تتعرض إلى درجات حرارة عالية تصل إلي 1000 درجة مئوية، لذلك يتوجب اختيار بوجيه مناسب ومعروف المصدر وجيد النوع ليحافظ على المحرك أطول فترة ممكنة .

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أحدث التعليقات

سوالف
احسب 4 سنوات قدام ولا واحد راح يستحق حساب المواطن معروف ايش اخرتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عزيزي شيوووووون أنت ماكل شي شارب شي يخوك ماتركت أحد بحاله اشوفك من صبح الله وانت تحوس ورى خلق الله ومحد عبرك ورد عليك غيري ياعزيزي هذي صحيفة أحترم الناس خلها تحترمك لاتطلب احترام الناس وإنت ماإحترمت نفسك اهدى أهدى شوي وعلق مع خلق الله وتعوذ من ابليس ترا الكل ملاحظ عليك
فهد
اصلا من يوم قلت طلعت معي وانا غاسل يدي منك ومنها ومع انها طلعت معك اكيد تبي تطلع مع غيرك هذا وانت ما تملكت عليها مدرى وش وضعك انت وياها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وش الحكمة طيب🤔
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زعلوه🤔

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