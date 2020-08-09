كيفية اختيار البوجيهات المناسبة لمحرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر البوجيهات من أبرز الأجزاء الهامة في المحرك، فهي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة، حيث تقوم بمساعدة المحرك في إطلاق شرارة الاحتراق الأولى اللازمة لإشعال الخليط المكون من الهواء والبنزين ليعمل المحرك.
ويجب على قائد السيارة الاهتمام بتغيير البوجيهات بشكل دوري، وعند انتهاء عمرها الافتراضي ويفضل كل 20.000 كم.
ويختلف المدى الحراري للبوجيهات حسب قصر أو طول السن الخاص بالبوجيه، فكلما طال السن احتفظ بالحرارة أكثر، وكلما صغر السن تخلص من الحرارة أسرع .
ويذكر أن الاختيار بوجيهات غير مناسبة يضر المحرك، ويقلل من كفاءته لأن البوجيهات بطبيعة ومكان عملها تتعرض إلى درجات حرارة عالية تصل إلي 1000 درجة مئوية، لذلك يتوجب اختيار بوجيه مناسب ومعروف المصدر وجيد النوع ليحافظ على المحرك أطول فترة ممكنة .