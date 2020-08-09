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رازفان يتحدث عن أبرز الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الهلال في المباراة الماضية

Time منذ 11 دقيقة
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رازفان يتحدث عن أبرز الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الهلال في المباراة الماضية

ماجد محمد (صدى):
وجه الروماني المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو، رسالة تحذيرية للاعبي الهلال، وجاء ذلك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات.

وأشار لوشيسكو إلى أبرز الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في المباراة الماضية، مشددا على أهمية المرحلة القادمة التي تعد من أصعب المراحل نحو تحقيق اللقب.

وطالب لوشيسكو بمعالجة الأخطاء وعدم تكرارها في المباريات القادمة.

وكان الهلال بدأ تحضيراته لمواجهة الفتح في مقر النادي، وذلك استعداداً لمباراة الفريق التي ستقام غداً ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

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أحدث التعليقات

زائــــر
قمّة قمّة (( الـنـفـاق )) ....؟؟؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الأمطار هذي خلت الأرض روعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الشغل يقعد للهكبه المهم تصلي ولاحقه خير
ابوبدر
الحكم قام بالواجب يا زار فان. زرفتوا الفوز 😂
ابو محمد 😎 ✍️
من حقكم ..

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