رازفان يتحدث عن أبرز الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الهلال في المباراة الماضية

ماجد محمد (صدى):
وجه الروماني المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو، رسالة تحذيرية للاعبي الهلال، وجاء ذلك خلال اجتماعه بلاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات.
وأشار لوشيسكو إلى أبرز الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في المباراة الماضية، مشددا على أهمية المرحلة القادمة التي تعد من أصعب المراحل نحو تحقيق اللقب.
وطالب لوشيسكو بمعالجة الأخطاء وعدم تكرارها في المباريات القادمة.
وكان الهلال بدأ تحضيراته لمواجهة الفتح في مقر النادي، وذلك استعداداً لمباراة الفريق التي ستقام غداً ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.