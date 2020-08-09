رئيس أرامكو: أسواق الطاقة تتعافى جزئياً وسط مخاوف من موجة ثانية لكورونا «فيديو» 

الرياض (صدى):
قال رئيس شركة أرامكو المهندس أمين الناصر، إن الأسواق تشهد بداية التعافي في الطلب على النفط وسط تخوف من موجة ثانية لجائحة كورونا.
وأضاف الناصر خلال حواره في قناة العربية:" شاهدنا تحسن جيد في عدة أسواق منها الصين، وقد عاد الطلب على البنزين والديزل إلى ما قبل جائحة كورونا "، موضحا أن أرامكو تسجل صافي دخل بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال الربع الثاني.
وأوضح الناصر:" معتمدين على الجاهزية والمرونة المالية فأرامكو تتعامل مع مختلف الظروف ساعدها أنها أقل سعرا للتكلفة الإستخراجية للنفط على مستوى العالم ".
وتابع:" الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائج الربع الثاني "، مبينا أن أسواق الطاقة تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها.
وأكد أنّ شركة أرامكو عازمة على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمال الشركة، موضحاً أن قطاع التنقيب والإنتاج سجل أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.