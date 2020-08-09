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بالفيديو.. حقيقة بيع العجوة بـ2 ريال فقط في حراج المدينة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حقيقة بيع العجوة بـ2 ريال فقط في حراج المدينة

المدينة المنورة (صدى):
علق الباحث الاقتصادي والمتخصص في تجارة التمور عبدالغني بن حماد الأنصاري، على مقطع فيديو، لأحد التجار يبيع العجوة في حراج المدينة المنورة بأسعار لما يسبق أن بيعت بها منذ 20 عامًا.

وقال الخبير لقناة " الإخبارية " إن درجة العجوة التي عرضت في المقطع لا تستحق هذا الرقم.

وأضاف : يباع هذا النوع مجانا لأنه ناشف ولا يمكن أن يستخدم ادميًا، والعجوة بها اسرار تجعلها تباع بقيراط من الذهب.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطع فيديو لتاجر يبيع العجوة بين الرياليْن والـ3 ريالات، فيما أظهر الفيديو التزاحم الموجود لشراء العجوة.

بالفيديو.. تاجر يبيع العجوة بـ2 ريال فقط في حراج المدينة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

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