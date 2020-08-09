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مدارس أهلية تبدأ في تطبيق التباعد المكاني داخل الفصول

Time منذ 57 دقيقة
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مدارس أهلية تبدأ في تطبيق التباعد المكاني داخل الفصول

نايف السالم (صدى):
أظهرت صورة متداولة مدارس أهلية قد بدأت في تطبيق التباعد المكاني داخل الفصول الدراسية استعدادًا لبداية العام الدراسي.

ويذكر أن مدارس القطاع الأهلي ومحال بيع الأدوات القرطاسية والمستلزمات المدرسية في الأسواق المحلية بمختلف مناطق ومدن المملكة تنتظر القرار الرسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، والذي سيحدد ما إذا كانت الدراسة خلال الفصل المقبل ستكون حضوريًّا أو عن بُعد.

في حين أكد عدد من العاملين في تلك القطاعات بأن ذلك القرار له تأثير كبير في عملهم وخططهم بالنسبة للمبيعات وخطط التسويق

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أحدث التعليقات

زائــــر
قمّة قمّة (( الـنـفـاق )) ....؟؟؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الأمطار هذي خلت الأرض روعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الشغل يقعد للهكبه المهم تصلي ولاحقه خير
ابوبدر
الحكم قام بالواجب يا زار فان. زرفتوا الفوز 😂
ابو محمد 😎 ✍️
من حقكم ..

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