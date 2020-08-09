سبب إطلاق " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أوضحت هيئة الملكية الفكرية، السبب الرئيسي وراء إطلاق مُسمى " احفظ شعارك " على الجولة ال24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ": " بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين ودعم وزارة الرياضة، تم إطلاق مُسمى " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من الدوري والجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى ".
وأبانت الهيئة: " بهدف الحفاظ على الحقوق الإبداعية للأندية والمنشآت الرياضية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن ".
وأشارت هيئة الملكية الفكرية إلى أن " ذلك يُساهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية ويعمل على التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المُستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية ".