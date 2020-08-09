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سبب إطلاق " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من دوري المحترفين

Time منذ 31 دقيقة
Views 1378
سبب إطلاق " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أوضحت هيئة الملكية الفكرية، السبب الرئيسي وراء إطلاق مُسمى " احفظ شعارك " على الجولة ال24 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ": " بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين ودعم وزارة الرياضة، تم إطلاق مُسمى " احفظ شعارك " على الجولة الـ24 من الدوري والجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى ".

وأبانت الهيئة: " بهدف الحفاظ على الحقوق الإبداعية للأندية والمنشآت الرياضية من خلال تسجيل شعاراتها وتطويرها ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن ".

وأشارت هيئة الملكية الفكرية إلى أن "  ذلك يُساهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية ويعمل على التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المُستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية ".

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن
كم توجد أسر من المسلمين متفرقة في العالم في فلسطين من اليهود و العراق و اليمن ، هل سيفكرون بجمع شتاتهم ، أما لليهود فقط تعامل خاص.
QLQ
... فوق هام السحب
لا يهمونك انا مجنونك
ما يبغالها تفسير حسن جرذي واذنابة لا يستطيعون العيش الا بالمجاري والأنفاق المعمولة لقذارتهم ونتنهم

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