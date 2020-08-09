الأعداد السابقة للصحيفة

فيفاء ترتدي حلتها الخضراء وكأنها حديقة فوق السحاب

Time منذ 11 دقيقة
Views 202
فيفاء ترتدي حلتها الخضراء وكأنها حديقة فوق السحاب
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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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