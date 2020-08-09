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"الخطوط السعودية" تطلق خدمة جديدة لضيوفها

Time منذ 54 دقيقة
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"الخطوط السعودية" تطلق خدمة جديدة لضيوفها

جدة (صدى):
أطلقت الخطوط السعودية مبادرة جديدة للارتقاء بالخدمات في المطارات بمسمى "سفراء السعودية" مهمتهم تقديم خدمات جديدة ومبتكرة للضيوف والإجابة عن استفساراتهم ومرافقتهم منذ دخولهم للمطار وحتى صعودهم إلى الطائرة ، وذلك ضمن مبادراتها الموجهة لتطوير الخدمات ورفع جودتها في إطار برنامج "TOP5" الخاص بتطوير خدمات الناقل الوطني بما يثري تجربة سفر الضيوف ويجعل رحلاتهم مريحة ومتميزة وآمنة .

ولاقت مبادرة الخدمة الجديدة ترحيب واستحسان الضيوف في كل من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض حيث يجري تقديم الخدمة على مدار الساعة بوصفهما المطارين الرئيسيين لعمليات الخطوط السعودية التشغيلية، حيث تهدف إلى تسريع إنهاء إجراءات السفر وتقليص فترة الانتظار خاصة خلال أوقات الذروة ، وتشمل الرحلات الداخلية والدولية ولمختلف درجات السفر ، حيث يستقبل الضيف عند دخوله الصالة موظفٌ يحمل جهازاً لوحياً لإتمام عملية السفر والإجابة عن الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة.

واحتفت "السعودية" بمناسبة إطلاق الخدمة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث أطلق المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي "سفراء السعودية", مبيناً أن رحلة جديدة لتطوير الخدمات في الخطوط السعودية قد انطلقت وسوف تشمل جميع محطات ومواقع الخدمة لتكون تجربة السفر مع الناقل الوطني للمملكة متميزة وممتعة في جميع مراحلها.

فيما أكد نائب الرئيس للعمليات الأرضية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي راشد العجمي خلال استعراض تفاصيل المبادرة، أن الخدمة الجديدة تأتي انطلاقاً من طموح "السعودية" الدائم للتميز في مختلف مجالات الخدمة ليحظى ضيوفها بتجربة سفر ثرية وممتعة، مشيرا إلى أن خدمة "سفراء السعودية" تتمحور حول تقديم المساعدة للضيوف وتلبية جميع متطلباتهم منذ دخولهم صالة المغادرة وخلال مراحل السفر كافة بما يشمل إنهاء إجراءات السفر وأثناء عملية الصعود للطائرة وحتى مغادرة صالة القدوم .

وأفاد العجمي أن هذه الخدمة ستُقدم لضيوف "السعودية" عبر نخبة متميزة من الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل من خلال تدريب متخصص مكثف وورش عمل بمشاركة مدربين عالميين لتقديم أفضل الخدمات للضيوف خلال جميع مراحل السفر ولمختلف الدرجات، مع تقديم خدمات إضافية لضيوف درجتي الأولى والأعمال تتمثل في إنهاء إجراءاتهم ومرافقتهم حتى صالات الفرسان، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة في الفترة الحالية يتم وفق الإجراءات الوقائية حرصاً من "السعودية" على سلامة الضيوف والموظفين وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعد مبادرة "سفراء السعودية" امتدادًا لما يشهده الناقل الوطني من مبادرات للتطوير المستمر في منظومة الخدمات في جميع مواقع الخدمة وعلى متن الطائرات إلى جانب الحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية ، كما تُعد خطوة جديدة للخطوط السعودية نحو التميز على مستوى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة وخدمات الطيران.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الأمطار هذي خلت الأرض روعة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الشغل يقعد للهكبه المهم تصلي ولاحقه خير
ابوبدر
الحكم قام بالواجب يا زار فان. زرفتوا الفوز 😂
ابو محمد 😎 ✍️
من حقكم ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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