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خادم الحرمين يوافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

Time منذ 37 دقيقة
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خادم الحرمين يوافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الرياض (صدى):
رفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي من شأنها أن تسهم في تمكن البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن "سدايا"، عملت منذ إنشائها على صياغة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بهدف توحيد الرؤى وإبراز الدور التكاملي معها، لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعاً ملموساً، حيث ستركز الاستراتيجية على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة، ووضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة الدولية للقطاع.

وأكد معاليه أن هذه الاستراتيجية تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة ضمن أفضل الدول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى دور الاستراتيجية المحوري وأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية، من ضمنها 66 هدفاً يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على دور "سدايا" الذي يتجسد في المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث حققت المملكة تقدماً كبيراً في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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