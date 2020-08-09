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"تنمية الصادرات" توفر وظائف شاغرة للجنسين

Time منذ ساعة
Views 1392
"تنمية الصادرات" توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توفر وظيفة شاغرة للجنسين؛ للعمل بالهيئة في الرياض تحت مسمى "مُحلل أبحاث السوق".

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو مايعادلها في الاقتصاد، ألا يكون على رأس العمل، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الست الماضية، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، ويجيد اللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر المقبل، من خلال الرابط التالي هنا

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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