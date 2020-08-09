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استقالة وزير البيئة اللبناني

Time منذ 56 دقيقة
Views 1526
استقالة وزير البيئة اللبناني

بيروت (صدى):
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في الحكومة اللبنانية، وذلك عقب التظاهرات التي اندلعت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقالت منال عبد الصمد، في بيان استقالتها: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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