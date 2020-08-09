استقالة وزير البيئة اللبناني

بيروت (صدى):
أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبناني، دميانوس قطار، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب.
وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، قد تقدمت باستقالتها من منصبها في الحكومة اللبنانية، وذلك عقب التظاهرات التي اندلعت عقب حادث انفجار مرفأ بيروت.
وقالت منال عبد الصمد، في بيان استقالتها: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".