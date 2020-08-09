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سرديان يوفانوفيتش حكم لقاء الأهلي والاتحاد في مباراة اليوم

Time منذ ساعة
Views 1567
سرديان يوفانوفيتش حكم لقاء الأهلي والاتحاد في مباراة اليوم

نواف السالم (صدى):
أوضحت تقارير من لجنة الحكام بالإتحاد السعودي لكرة القدم، هوية حكم مباراة الإتحاد والأهلي المزمع إقامتها مساء اليوم الأحد وهو الصربي سرديان يوفانوفيتش ،في الجولة الرابعة والعشرين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت التقارير بأن المباراة التي تُقام على ملعب “الجوهرة المشعة” سيكون الحكم الصربي هو من يديرها و يساعده كل من “ميلان ميالوفيتش وأوروس ستويكوفيتش” وسيكون السعودي خالد الطريس حكمًا رابعًا بينما يتولى جورجي كاباكوف مسؤولية حكم الفيديو والسعودي خالد صلوي مساعد حكم فيديو.

وقبل إقامة لقاء الاتحاد والأهلي الـ24 بينهما في الدوري اليوم، خاض الفريقان ضد بعضهما البعض 23 مباراة، عرف الاتحاد الفوز في 6 منها وفاز الأهلي في 10 مباريات وتعادلا ضد بعضهما البعض في سبع مباريات.

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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