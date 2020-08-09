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بنك باركليز يواجه تهما قد تضطره لدفع 1.1 مليار دولار غرامة

Time منذ ساعة
Views 1587
بنك باركليز يواجه تهما قد تضطره لدفع 1.1 مليار دولار غرامة

وكالات (صدى):
يواجه بنك باركليز الذي يخضع حاليا للتحقيقات، تهما تزعم تجسسه على موظفيه من خلال برنامج مراقبة للكمبيوتر من شركة Sapience Analytics، وفي حال ثبتت التهم سيتعين على البنك دفع غرامة تصل إلى 1.1 مليار دولار إذا تبين أنه خالف قوانين الخصوصية، بحسب صحيفة The Telegraph.

وكان البنك يقيس المدة التي يقضيها الموظفون بعيدًا عن مكاتبهم أو المدة التي يستغرقونها لإنهاء المهام من خلال برنامج شركة Sapience Analytics دون الكشف عن هوية الموظف لمدة 18 شهرًا.

ويذكر أن باركليز قام في فبراير الماضي بتشغيل وظائف إضافية ضمن البرنامج تسمح له باختيار أفراد معينين لمراقبتهم من خلال أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمونها، مما أثار احتجاجات من قبل موظفيه، أدت إلى إيقافه المراقبة الفردية في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقيامه بإبلاغ مكتب مفوض المعلومات بإجراءاته.

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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