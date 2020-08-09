معقم يدين يقود مجرما إلى السجن

واشنطن (صدى):
ضبطت الشرطة الأمريكية، مواطنًا في الثلاثينيات من عمره، إثر اقتحامه بنك محلي وسرقته معقم يدين .
وأوضحت تحقيقات الشرطة، أن السارق مارك جراي استخدم أداة غير محددة لتحطيم الباب الزجاجي للبنك وسرق معقم اليدين ثم سارع بالهروب.
وتوجه "جراي" بعد ذلك إلى مركز للاستشارات العائلية والدعم الأسري، حيث حطم الباب الزجاجي واقتحم المكان بحثًا عن النقود.
وأكد السارق في التحقيقات، أن كان يبحث عن أشياء ذات قيمة كي يستولى عليها وعن النقود بشكل خاص، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الرابع عشر من أغسطس الجاري.