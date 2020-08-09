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جونسون يطالب بضرورة شرح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل يونايتد" مع المملكة

Time منذ ساعتين
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جونسون يطالب بضرورة شرح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل يونايتد" مع المملكة

لندن (صدى):
بعد إنسحاب صندوق الإستثمارات السعودي، من عملية شراء نادي "نيوكاسل يونايتد" في 30 يوليو الماضي وبعد أن طالت الأمور أكثر كان مما هو متوقع، طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة شرح أسباب فشل الصفقة .

وقال جونسون: "يجب أن يكون هناك توضيح حول سبب التأخير الكبير في اتخاذ القرار"؛ مؤكدًا أنه يقدّر أن العديد من مشجعي نيوكاسل كانوا يأملون في أن تستمر عملية الاستحواذ هذه، وشعورهم بالإحباط وخيبة الأمل بسبب عدم اكتمال الصفقة.

وأوضحت تقارير بريطانية أن أكثر من 100 ألف من جماهير نيوكاسل و15 نائبًا وقّعوا على عريضة تم إرسالها للرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز؛ للتعبير عن استيائهم.

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعلن الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل"، وقال في بيان: "مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية كرة القدم؛ فقد اتخذنا قرارًا بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي.. نقوم بذلك بكل أسف رغم أننا كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل التاريخية والإيمان الكامل بإعادة النادي إلى مكانته التاريخية، مضيفا بأنه في نهاية المطاف طالت أكثر مما كان متوقعًا لها.. وانتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية وملاك النادي، ولم يكن ممكنًا الاستمرار خصوصًا مع عدم وضوح الرؤية والظروف حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تُقَر حول المباريات وخلافه".

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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