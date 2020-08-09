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بالفيديو.. تفجير في سوريا يشبه انفجار مرفأ بيروت

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. تفجير في سوريا يشبه انفجار مرفأ بيروت

دمشق (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تفجير قديم حدث في سوريا قبل 7 أشهر يشبه حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث تكونت فقاعة هوائية بيضاء ضخمة لتظهر نفس ألوان انفجار بيروت.

وقال أحد الخبراء: " إنه شبيه تماما لما شاهدناه في ميناء بيروت، نفس الشكل، ويبدو كل شيء متطابقا وكأنه فقاعة هواء قادمة، وهو أمر يطرح تساؤلات جديدة حول نوع الانفجار الذي حدث بالضبط في ميناء بيروت " .

واندلعت مظاهرات في لبنان تطالب بتحقيق دولي لمعرفة خلفية الانفجار المؤلم، لكن الرئيس اللبناني يرفض أي تحقيق دولي في الحادث، ويعتبر أي تحقيق دولي خرقا للسيادة الوطنية.

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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