بالفيديو.. تفجير في سوريا يشبه انفجار مرفأ بيروت

دمشق (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن تفجير قديم حدث في سوريا قبل 7 أشهر يشبه حادث انفجار مرفأ بيروت، حيث تكونت فقاعة هوائية بيضاء ضخمة لتظهر نفس ألوان انفجار بيروت.
وقال أحد الخبراء: " إنه شبيه تماما لما شاهدناه في ميناء بيروت، نفس الشكل، ويبدو كل شيء متطابقا وكأنه فقاعة هواء قادمة، وهو أمر يطرح تساؤلات جديدة حول نوع الانفجار الذي حدث بالضبط في ميناء بيروت " .
واندلعت مظاهرات في لبنان تطالب بتحقيق دولي لمعرفة خلفية الانفجار المؤلم، لكن الرئيس اللبناني يرفض أي تحقيق دولي في الحادث، ويعتبر أي تحقيق دولي خرقا للسيادة الوطنية.