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بالصور.. تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك» بالمدينة

Time منذ ساعتين
Views 1747
بالصور.. تخصيص مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة «فود ترك» بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
خصصت أمانة منطقة المدينة المنورة، مواقع لمشاريع عربات الأطعمة المتنقلة "فود ترك"، مخصصة للشباب والفتيات داخل المدينة المنورة وفي محافظات المنطقة، فيما تفقد أمين المنطقة، المهندس فهد البليهشي، عدداً من المواقع المقترحة لتخصيصها لهذا النشاط؛ بطريق الملك عبدالعزيز، وممشى حديقة الملك فهد.

وأوضح فهد البليهشي، خلال لقائه عدداً من ملاك عربات الأطعمة المتنقلة، أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تشكل جزءًا هاماً من الأنشطة الاجتماعية والشبابية، لافتًا إلى أن الأمانة تسعى لتنمية هذا النشاط بمشاريع غير تقليدية وذلك بإشراك ملاك العربات في التصميم للمواقع المستخدمة.

وأشار "البليهشي" إلى أن الأمانة ستبدأ في تنفيذ حزمة من الإجراءات لتهيئة البنية التحتية في المواقع المخصصة لممارسة النشاط بما يحقق الجدوى الاقتصادية لمُلّاكها، وذلك بتحسين بيئة العمل من خلال تقديم خِدْمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات وجلسات مخصصة للعملاء ودورات مياه.

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أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

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