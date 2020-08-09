الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة استفادة المستورد من مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية

Time منذ 3 ساعات
Views 1636
طريقة استفادة المستورد من مبادرة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن طريقة استفادة المستورد من مبادرة "تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية"، وذلك من خلال تقديم الضمان البنكي أو عبر مسار الالتزام المستندي لمنخفضي/ متوسطي المخاطر، لمدة تأجيل تصل حتى 30 يوم من تاريخ عملية الفسح.

وأوضحت هيئة الجمارك، أنه ضمن حزمة مبادرات المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب

الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة، يمكنك الآن كمستورد التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوم من تاريخ الفسح من خلال تحديدك للمسار المناسب.

وقالت الهيئة، أن مسار التأجيل بتقديم الضمان البنكي: يتطلب هذا المسار تقديمك الضمان البنكي للسجل التجاري من قبل البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد وفق الاشتراطات والصيغة المحددة لذلك؛ بينما مسار التأجيل بالالتزام المستندي: هو إقرار الكتروني تتم الموافقة عليه من المستورد ويتعهد فيه بدفع الرسوم الجمركية وكافة الرسوم الأخرى في فترة السداد المسموح بها.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حد أعلى المجموع قيمة الرسوم الجمركية المؤجلة، ولن يتم تجاوز قيمة الضمان المقدم من قبل المستورد، كما تم تمديد المبادرة لثلاثة أشهر إضافية بدءا من 1 يوليو 2020م، وتصل مدة التأجيل 30 يوما من تاريخ الفسح.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة، أنه تشمل الرسوم المؤجلة كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مثل رسوم منصة فسح لا يتم احتساب قيمة الضرائب الخاصة بهيئة الزكاة والدخل من الضمان البنكي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد
شيخين انت سلوقي وبس
احمد
سيندم الاماراتيين اشد الندم فاليهود لا أمان لهم . ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . شردوا إخواننا في فلسطين وأبادوهم وتسببوا في كل مآسينا عليهم لعنات الله
احمد
مهايط واستعراض مايدوم الا وجه الله
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. حريق ضخم على طريق الجهراء بالكويت
بالفيديو.. حريق ضخم على طريق الجهراء بالكويت
Time منذ 3 دقائق Views 41
فيفاء ترتدي حلتها الخضراء وكأنها حديقة فوق السحاب
فيفاء ترتدي حلتها الخضراء وكأنها حديقة فوق السحاب
Time منذ 9 دقائق Views 186
أبوان يطالبان بتعويض 30 ألف دولار من مستشفى بعد اختفاء جثة طفلهما
أبوان يطالبان بتعويض 30 ألف دولار من مستشفى بعد اختفاء جثة طفلهما
Time منذ 16 دقيقة Views 238
أبها يدخل لاعبيه في معسكر داخلي استعداد للقاء النصر غدا
أبها يدخل لاعبيه في معسكر داخلي استعداد للقاء النصر غدا
Time منذ 16 دقيقة Views 1257
وزير التعليم يوجه بتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية
وزير التعليم يوجه بتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية
Time منذ 25 دقيقة Views 1403
لجنة الانضباط تغرم التعاون بعد نشر بيان تضمن إساءة إعلامية للاتحاد
لجنة الانضباط تغرم التعاون بعد نشر بيان تضمن إساءة إعلامية للاتحاد
Time منذ 31 دقيقة Views 1539
خادم الحرمين يوافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
خادم الحرمين يوافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي
Time منذ 35 دقيقة Views 1464
بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح هل المتعافي يتعرض لتجلط الدم في الرئة
بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح هل المتعافي يتعرض لتجلط الدم في الرئة
Time منذ 41 دقيقة Views 1531
بالفيديو.. كاتي بيري تتوقف فجأة من التعب أثناء رقصها "كيكي"
بالفيديو.. كاتي بيري تتوقف فجأة من التعب أثناء رقصها "كيكي"
Time منذ 43 دقيقة Views 1367
وزارة العدل تصدر النسخة الثانية من دليل شرح الخدمات الإلكترونية
وزارة العدل تصدر النسخة الثانية من دليل شرح الخدمات الإلكترونية
Time منذ 48 دقيقة Views 1419