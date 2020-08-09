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رد تركي آل شيخ على فتاة أخبرته بأنها ستزوره بمشفاه

Time منذ 40 دقيقة
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رد تركي آل شيخ على فتاة أخبرته بأنها ستزوره بمشفاه

نايف السالم (صدى):
فاجأت فتاة تدعى "أبيار " المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بأنها تنتوي زيارته بالمستشفى ، وذلك بعد تعليقها على تغريدة له بإعلانها عن نيتها الزيارة.

وكانت التفاصيل بأن تركي آل الشيخ كتب تغريدة، تضمنت كلمة واحدة هي: “بيرلو!!”، تعليقاً على استعانة نادي يوفنتوس الإيطالي بالمدرب أندريا بيرلو ليكون المدير الفني الجديد للفريق في الموسم المقبل خلفًا للمدرب ماوريتسيو ساري، وهنا تدخلت الفتاة “أبيار” المعروف عنها بأنها دائمًا ما تدور بينها وبين تركي آل الشيخ تغريدات.

وكتبت أبيار آل الشيخ في تعليق لها على تغريدة تركي آل الشيخ قائلة: “إي تقصد بيرو اللي هي أنا”، ليرد عليها فقال: “وش جابك عند المستشفى؟ أروح الأرجنتين ولا كيف؟”، في إشارة إلى أنها دائمًا ما تطارده في تغريداته، وهنا أعلنت الفتاة “أبيار” عن زيارتها إياه في المستشفى التي يتلقى بها العلاج في نيويورك، فقالت: “شدعوة يابو ناصر … بس أبشرك راجعة نيويورك نتلاقا بأذن الله يابو ناصر”، فردّ عليها المستشار قائلًا: “علميني متى عشان اروح كوبا”، في إشارة إلى أنه يتهرب من مطاردتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لابد من وقفة تعاون صارمه ضد ايران وطواغيته ..
ابو محمد 😎 ✍️
احشروها لين تتأدب ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..
ابو محمد 😎 ✍️
مخوبركم حزب ابليس ومخوفكم من نطق الحقيقه ، كل واحد يعطي تاريخ للتمييع والتضييع .. .. لايهم بأي تاريخ خُزنت ، المهم اشنقوا من امر بجلب المواد وامر بتخزينها ومن فجرها ... ... اما التاريخ ليس مهم ، سواءءاً في عهدك او عهد غيرك ..

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